Consuma più di quanto produce. Così in 50 anni lo spread è triplicato

La Lombardia63.123,9 GigaWatt/ora, 6.315 KiloWatt per abitante. L’energia richiesta è di 65.269,4, con un deficit di quasi 20mila tra la produzione e la domanda. Gli ultimi dati ufficiali validati dall’ufficio statistico di Terna, parte del sistema statistico nazionale che per legge ha il compito di fotografare il settore elettrico, risalgono a fine 2023. In attesa di validare i numeri dell’ultimo anno, il trend più evidente è la crescita dellotra il fabbisogno energetico e la produzione: nel 1973 in Lombardia la differenza negativa era di poco inferiore a 7,5mila GigaWatt/ora. In cinquant’è quasi triplicata. Le fonti di produzione di energia sono tre: il termoelettrico tradizionale conta 1.704 impianti e una potenza di 12.082,3 MegaWatt in grado di generare circa la metà (34.