Consigli Fantacalcio 25 giornata | chi schierare e chi no

25. La 25^di Serie A offre partite cruciali anche in ottica, con sfide delicate come il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Ecco i giocatori dae quelli da evitare al.PortieriTra i portieri, Maignan è una garanzia contro il Verona, mentre Svilar, con la Roma in serie positiva, potrebbe ottenere un buon voto contro il Parma. Anche Leali del Genoa è una scelta solida contro il Venezia. Meglio evitare Vasquez dell’Udinese, in difficoltà, e Di Gregorio della Juventus, che affronta un’Inter offensivamente devastante. Una possibile sorpresa è Falcone del Lecce.DifesaIn difesa, Lazaro continua a brillare nel Torino, così come Zappacosta, pronto a sfruttare la fragilità del Cagliari. Theo Hernandez può incidere contro la peggior difesa della Serie A, mentre Angelino e Dumfries sono in gran forma e vanno schierati.