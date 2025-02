Liberoquotidiano.it - Congiuntivo alla Fantozzi, gaffe a tempo record di Cattenal: risate (e gelo) all'Ariston

Inizia la seconda serata di Sanremo 2025. Dopo l'introduzione di Carlo Conti, al solito rapida, senza indugi e fronzoli, ecco che sul palco viene chiamato Alessandro Cattelan, animatore del DopoFestival insieme a Selvaggia Lucarelli, sempre e rigorosamente su Rai 1. Cattelan è sul palco per lanciare il primo atto di questa seconda serata, quella di mercoledì 12 febbraio, ossia le semifinali della Nuove proposte. Il conduttore chiama dunque sul palco Alex Wyse, che sfideranno Vale LP Lille Jolie. Alex Wyse appare molto emozionato. E Cattelan così lo incoraggia, lo spinge. Ed ecco che incappa subito in un primo, strepitoso, sfondone. Lanciando l'esibizione del primo cantante, rivolgendosi a tutti e quattro in gara, ecco che afferma: "Incrociate le dite!". Già, le "dite".-style.