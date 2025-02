Ilgiorno.it - Confini amministrativi da “rivedere”: "Colico più prospero con Sondrio"

Sbattere la porta in faccia ai lecchesi per aprirla ai valtellinesi. Soffia forte un’aria di secessione sul lago di Como. È il vento della secessione didalla provincia di Lecco per la Valtellina. "Un divorzio e un matrimonio che s’hanno da fare", spiegano dal Comitato popolare che si è costituito per staccaree i colichesi da Lecco e dai lecchesi appunto, per trasferirli in provincia di. Per convincere anche i più scettici dell’opportunità della scelta, gli attivisti del Comitato battezzato "Il Bitto sposerà l’agone?" - il Bitto è il formaggio tipico d’alpeggio valtellinese, l’agone il pesce caratteristico del lago di Como – puntano sulla viabilità, un tasto dolente per quanti in Alto Lario abitano e lavorano, che per raggiungere il capoluogo attuale non hanno che la Statale 36 e la Sp 72, però continuamente interrotte per frane, allagamenti, incidenti, lavori in corso.