Dilei.it - Conferenza stampa Sanremo 2025, l’emozione di Bianca Balti: “Oggi mi sento che valgo”

Leggi su Dilei.it

Un risultato storico, per Carlo Conti, che torna inper tracciare un bilancio della prima serata di. Il banco schiera tutti, da Claudio Fasulo a Marcello Ciannamea, per raccontare cosa sia successo al debutto e per rendere conto di quello che accadrà nella seconda serata. Largo ai Giovani, con la prima gara prima di decretare il vincitore assoluto. Si apre subito con le sfide a due che si disputano tra i quattro finalisti emersa dalla leg condotta da Alessandro Cattelan, mentre il primo classificato sarà incoronato domani sera, al termine della terza serata. Grande applauso per, in completo mocha mousse e bandana, emozionatissima e fiera del posto che occupa.Il messaggio di“Io non vengo a fare la malata di cancro, faccio la top model.