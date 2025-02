Superguidatv.it - Conferenza Stampa Sanremo 2025: diretta del 12 febbraio, le ultime news

Leggi su Superguidatv.it

Sull’onda dell’ottimo risultato di share, Carlo Conti è pronto a inaugurare ladedicata alla seconda serata del 75° Festival di. Noi la seguiremo inpasso passo. Ecco tutte ledi mercoledì 12in— in aggiornamento.Ciannamea interviene per commentare gli ascolti: “Qualche numero che ci rende davvero felici, soprattutto perché accompagnato dall’elevata qualità dello spettacolo. Total Audience: 12,6 milioni, con il 65,3% di share. Questo dato si traduce, rispetto allo standard, in 400 teste, pari allo 0,3%.”Claudio Fasulo introduce la serata: ‘Siamo soddisfatti, ma restiamo lucidi. Stasera vedremo 15 Big in gara, partendo dai giovani, che vogliamo valorizzare.’ A sfidarsi saranno Alex Wyse contro Vale LP Lille Jolie e Maria Tomba contro Settembre.