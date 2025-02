Ilpiacenza.it - Conferenza socio-sanitaria, il centrosinistra punta su Tarasconi

Leggi su Ilpiacenza.it

Proseguo lo stallo tra centrodestra esullalocale. Non si è ancora arrivati ad un accordo tra le parti per la scelta del nuovo presidente, chiamato a succedere a Lucia Fontana, ex sindaco di Castelsangiovanni, decaduta dal ruolo dal giugno scorso, quasi.