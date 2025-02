Tarantinitime.it - Confagricoltura Puglia: Xylella, bene i 30 milioni sbloccati dal Governo ma servono piano condiviso e azioni rapide

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoIlha approvato il decreto interministeriale che sblocca 30di euro per le aziende agricole delle zone infette dalla, con l’obiettivo di incentivare la riconversione verso altre colture e il reimpianto di ulivi resistenti. Il provvedimento prevede un contributo pari al 100% delle spese sostenute, fino a un massimo di 15.000 euro per ettaro.accoglie positivamente questo intervento, ma sottolinea la necessità di un confronto immediato tra istituzioni, associdi categoria e agricoltori per garantire che queste risorse vengano utilizzate nel modo più efficace possibile.“Laha devastato il nostro patrimonio olivicolo e compromesso un settore fondamentale per l’economia pugliese. Tuttavia, non possiamo più permetterci ritardi o soluzioni parziali.