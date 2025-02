It.newsner.com - Conduttrice televisiva stupisce con rivelazione a sorpresa

Dopo 25 anni, Holly Morris ha detto addio a FOX 5 DC nel 2024.La sua carriera giornalistica è stata a dir poco impressionante, ma un video virale su YouTube con milioni di visualizzazioni potrebbe non essere ciò per cui vuole essere ricordata.Rapido riconoscimentoHolly Morris, giornalistadi Washington DC, ha avuto una carriera straordinaria.Originaria di Cincinnati, Ohio, la giornalista 54enne si è laureata in ingegneria civile alla Duke University nel 1993.Holly Morris ha iniziato la sua carriera a WTTG, una rete Fox di Washington D.C., nel 1998. Facendo parte di una squadra di quattro conduttori, è diventata un volto familiare nel notiziario del mattino americano e nel programma Good Day DC.Si è subito fatta apprezzare per il suo approccio pratico al telegiornale, spesso immergendosi direttamente negli eventi della comunità di cui si occupava, partecipando in prima persona alle attività e fornendo al contempo le ultime notizie.