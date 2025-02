Condannata a otto anni Maricetta Tirrito per la vicenda della RSA di Ardea

Leggi su Ilfaroonline.it

Si è concluso davanti alla Corte d’Assise di Frosinone il processo relativo allaRSA di via Isernia, situata nella zona di Nuova Florida ad. Tra gli imputati figuravano alcuni inservienti e la direttrice organizzativa, figura nota nell’area die Pomezia, dove in passato si era candidata a sindaco con una lista civica.Laè comparsa in aula scortata dalla Polizia Penitenziaria per ascoltare la sentenza, che l’hadi reclusione in primo grado, a fronte di una richiesta dell’accusa che aveva chiesto 24. La letturadecisione è avvenuta dopo oltre quattro ore di camera di consiglio, con il presidente dell’Assise riunito insieme ai giudici popolari.Numerosi i presenti in aula, tra cui parenti delle vittime e degli ospiti ancora in vita, ora trasferiti in altre strutture.