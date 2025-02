Quifinanza.it - Concorso assistenti al Ministero degli esteri, offerta di lavoro per diplomati: i requisiti

Leggi su Quifinanza.it

IlAffarie della Cooperazione Internazionale ha bandito unpubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 200 unità di personale non dirigenziale, da inserire nell’Areain diverse sedi, sia in Italia che all’estero. Di seguito, una panoramica completa del bando, deidi partecipazione, delle modalità di candidatura, delle scadenze e delle prove selettive previste.Cosa serve per partecipareIlprevede l’assunzione di 200 unità di personale nell’area, con particolare riferimento al profilo amministrativo, contabile e consolare. Per candidarsi alMaeci 2025 è necessario possedere i seguentientro la data di scadenza della domanda:cittadinanza italiana;maggiore età;godimento dei diritti civili e politici;idoneità fisica all’impiego;diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale);assenza di condanne penali che impediscano l’accesso al pubblico impiego;non essere stati destituiti o dispensati da un incarico presso una pubblica amministrazione.