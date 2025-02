Liberoquotidiano.it - "Con un coltello alla cintura": Striscia la Notizia spaventa Sanremo 2025, il servizio è una bomba

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non è certo una novità:laha un conto aperto con. Da sempre e per sempre. Non fa dunque eccezione. E così ecco che nella puntata in onda a ridosso della seconda puntata della 75esima edizione della kermesse, l'inviato del tiggi satirico Francesco Mazza metteprova l'efficacia del massiccio – e dispendioso –di sicurezza predisposto per il Festival di. In apparenza, tutto sembra funzionareperfezione: i controlli ai varchi sono rigorosi al punto che persino gli ombrelli vengono sequestrati. Tuttavia, un collaboratore del programma riesce a superare i controlli senza problemi, entrando nella zona rossa con un, nonostante la sorveglianza di Polizia, Carabinieri e 400 addetti di una società di sicurezza privata.