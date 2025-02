Lanazione.it - Con la genetica la Scuola Sant'Anna dà una risposta ai disordini del movimento distonici

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 12 febbraio 2025 - Qual è il ruolo dellain malattie neurologiche come la distonia? Uno studio pubblicato sulla rivistals of Neurology, coordinato dallaSuperioredi Pisa e dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, ha collegato le mutazioni genetiche alle disfunzioni del cervello nella distonia, individuando due famiglie genetiche che portano a forme neurali diverse della malattia e che potrebbero avere bisogno di due cure distinte. La Distonia è un disordine neurologico caratterizzato da contrazioni muscolari involontarie che producono movimenti o posture anomale, spesso associati a dolore. Colpisce migliaia di persone in Italia. Le cause, la gravità e le manifestazioni della distonia sono molteplici, tanto che è corretto parlare di sindromi distoniche.