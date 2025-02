Comuni beni confiscati alla camorra | pubblicato in Campania avviso da 15 mln

Leggi su Ildenaro.it

Prosegue l’impegno della Regioneper il riutilizzo dei. Nel nuovopubblico vengono stanziati 1.500.000 euro per finanziare progetti promossi daie destinati a trasformare i patrimoni sottratticriminalità organizzata in risorse per letà e i territori. Potranno presentare istanza di partecipazione icampani al cui patrimonio indisponibile siano stati trasferiti iimmobilicriminalità organizzata, da utilizzare, per finalità istituzionali, destinati quindi o a essere amministrati direttamente dagli stessi, o, sulla base di apposita convenzione, a essere assegnati in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ad altri enti pubblici.