Ilgiorno.it - Comune-Procura, asse antimafia: "Costituitevi parte civile più spesso"

Iltore della Repubblica Marcello Viola, a un certo punto, scandisce: "Milano e la Lombardia sono le aree del territorio italiano, tranne le regioni del sud, più interessate dalla presenza delle mafie tradizionali ma anche delle mafie straniere". E, subito dopo, aggiunge: "Occorre un fronteper il contrasto a mafie e illegalità, che non può e non deve essere delegato solo alle forze di polizia e alla magistratura". L’espressione "fronte" non è detta a caso, perché iltore sta parlando nell’aula del Consiglio comunale, dove ieri pomeriggio è stato invitato dal sindaco Giuseppe Sala e dalla presidente dell’mblea Elena Buscemi per parlare di lotta alla mafia insieme al sostitutotore della Direzione distrettuale(Dda) di Milano Alessandra Cerreti.