Comune, avanti con le piste ciclabili. Anche se le usano in pochi

Cesena continua a pedalare verso un futuro più sostenibile, ampliando la sua rete ciclabile ‘Bicipolitana’. Questo ambizioso progetto mira a collegare l’intera città, favorendo spostamenti veloci e sicuri in bicicletta e migliorando la connessione tra luoghi strategici come l’ospedale, la stazione e il campus universitario. Facendo il punto della situazione, l’assessore Christian Castorri ribadisce la convinzione dell’amministrazione comunale sulla direzione intrapresa: "L’implementazione della rete ciclabile cittadina assume particolare rilevanza perché da un lato risponde a un’esigenza di messa in sicurezza degli utenti della strada e dall’altro garantisce a tutti coloro che decidono di spostarsi in bici di poter contare su corsie preferenziali e dedicate. C’è da dire tuttavia che l’abitudine a utilizzare queste infrastruttureappartiene ancora acittadini e che sarà necessario avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a una piena fruizione di questi percorsi".