Compensi di Sanremo 2025 | i cachet di conduttori ospiti e big

Come ogni anno con il Festival disi apre anche il toto-. Un anno fa Amadeus pare abbia portato a casa 700.000 € (qui le cifre del 2024) per le cinque serate e per il lavoro di direttore artistico partito mesi prima dell’inizio della kermesse. Questa volta invece – secondo il Corriere della Sera – pare che Carlo Conti sia stato pagato un po’ meno del suo predecessore, circa 500.000 € per la settimana santa e per la preparazione del Festival iniziata la scorsa estate. Idi Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia Follesa, Mahmood, Geppi Cucciari, Alessia Marcuzzi pare si aggirino tra i 20.000 e i 40.000 €, mentre Gerry Scotti è andato gratis in riviera: “Questo è uno sfizio che posso permettermi e non ho chiesto nulla“.