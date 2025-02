Amica.it - Comodi e sofisticati: tutti i segreti per indossare i pantaloni larghi

Se bella vuoi apparire, un po’ devi soffrire: errato. I, ampi e baggy riscrivono le regole dell’eleganza concedendosi volumi esagerati e un comfort unico, senza rinunciare allo charm. Lunghi, spesso fino al suolo, e, si indossano in inverno come d’estate, variando il tessuto nel quale li si sceglie. Per l’ufficio e il tempo libero, divertendosi con lo styling e valorizzando la silhouette con giochi di proporzioni. Come abbinare i? La guida definitiva. La loro versatilità li rende protagonisti di looke rilassati: con una camicia dal taglio maschile e un blazer strutturato per un’eleganza impeccabile, con un top in seta e décolleté per una serata chic.