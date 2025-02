Ilgiorno.it - Como, molesta gli automobilisti al semaforo chiedendo soldi: denunciato

– Chiedeva con insistenzaagliche si fermavano al, ed è statoper accattonaggio molesto dalla polizia. L’uomo un rumeno di 61 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La pattuglia della Squadra Volante martedì mattina è stata inviata all’incrocio tra viale Roosevelt e via Grandi, dopo che più di un automobilista aveva fatto segnalazione al 112, informando della presenza dell’uomo che chiedeva denaro con una certa insistenza, assumendo anche comportamenti molesti. All’arrivo degli agenti, ha detto di essere solo di passaggio e di non avere tempo per subire un controllo di polizia. I poliziotti lo hanno portato in Questura, dove sono emersi tutti i suoi precedenti e poiper esercizio molesto dell’accattonaggio.