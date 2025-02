Quotidiano.net - Commissione europea avvia infrazione contro l'Italia per ritardi su norme green

Laporta avanti l'iter dil'e altri sette Paesi Ue per non aver recepito nel diritto nazionale leUe per accelerare le autorizzazioni per i progetti, modificando la direttiva energie rinnovabili. La scadenza per il recepimento era il primo luglio. A settembre laha inviato lettere di costituzione in mora a 26 Stati membri per non aver recepito integralmente la direttiva,ndo l'iter di. Non reputando soddisfacenti le loro risposte, Bruxelles ha deciso ora di emettere pareri motivati nei confronti dell'e di altri sette Paesi (Bulgaria, Spagna, Francia, Cipro, Paesi Bassi, Slovacchia e Svezia) per la mancata notifica delle misure di recepimento. Le capitali, compresa Roma, hanno ora due mesi di tempo per rispondere e adottare le misure necessarie, altrimenti Bruxelles potrebbe decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia Ue.