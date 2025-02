Bergamonews.it - Commercio: più 1.201 imprese nel terziario. Bene città, pianura e hinterland, in crisi le valli

Bergamo. Positivo, ma con qualche zona d’ombra, il quadro che emerge dal bilancio del 2024, con il saldo annuale tra aperture e chiusure elaborato da ConfBergamo su dati camerali.Il totale delledel, turismo e servizi vede 2859nate e 1658 cessate, con un saldo positivo di 1201. I numeri sono stati positivi grazie al recupero che è avvenuto nel corso dell’anno, in particolare nel terzo trimestre. Dopo un primo trimestre in cui aperture e chiusure si sono equivalse (+ 56), l’accelerazione è avvenuta dal secondo trimestre in poi (+ 458), con una forte spinta alla creazione di nuove, mentre il terzo trimestre ha contenuto le chiusure.“I numeri dei settori delrestano complessivamente positivi, almeno da un punto di vista quantitativo – commenta Giovanni Zambonelli, presidente ConfBergamo -.