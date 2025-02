Quotidiano.net - Commercialisti chiedono proroga per adesione al concordato preventivo biennale

Il Consiglio nazionale deitorna a ribadire, riguardo alla scadenza del termine per l'ale al dibattito parlamentare nell'ambito dell'approvazione del decreto Milleproroghe, la necessità che arrivi la. "La nostra richiesta - spiega il presidente della categoria, Elbano de Nuccio - è motivata dalla circostanza che l'attuale temine, previsto per il 31 luglio, cade nel periodo dell'anno in cui gli studi professionali sono già congestionati dagli ordinari adempimenti connessi alla determinazione e liquidazione delle imposte dei loro assistiti. L'alpresuppone la definitività dei dati del periodo di imposta precedente e un fitto dialogo con il contribuente che si impegna per un biennio e, quindi, deve effettuare la scelta nella piena consapevolezza degli impegni che assume, delle premialità dell'istituto, ma anche delle numerose fattispecie di cessazione e decadenza e delle relative conseguenze", incalza.