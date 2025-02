Come Stampare in PDF su PC e smartphone e programmi migliori

Leggi su .com

Il PDF è uno dei formati più diffusi per lo scambio di documenti su Internet. Il PDF (Portable Document Format) una volta era un formato esclusivo di Adobe ma poi è stato liberalizzato quindi tutti possono creare file PDF senza vincoli di copyright. Nell'ultima versione di Microsoft Office si può salvare un documento in PDF. Perchéin PDF?Compatibilità Universale: I PDF possono essere aperti su quasi tutti i dispositivi, inclusi computer,e tablet, senza alterare la formattazione. Sicurezza: Puoi proteggere i PDF con password, impedendo la modifica o la stampa non autorizzata. Riduzione delle Dimensioni del File: I PDF spesso hanno dimensioni ridotte rispetto ai file originali, rendendoli facili da inviare via email o da archiviare. Firma Digitale: I PDF supportano la firma digitale, rendendoli ideali per documenti legali o contratti.