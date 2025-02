Dilei.it - Come organizzare un matrimonio ispirato agli anni ‘90

Gli’90 sono tornati prepotentemente alla ribalta in diversi settori della nostra quotidianità: dalla moda ai reboot delle serie tv, l’influenza di quel decennio è più forte che mai. E promette di conquistare anche il settore del wedding.Che cerchiate una soluzione per omaggiare glidella vostra infanzia o siate semplicemente dei fan di quel periodo, ci sono tanti modi raffinati perunal passato. Dabiti da sposa con crop top alle decorazioni ispirate alla street art, eccodei fiori d’arancio in pieno stile‘90.Il look perfetto per un‘90Un abito da sposa a due pezzi, composto da crop top e gonna longuette, è l’outfit perfetto per un‘90. Moltissimi brand offrono versioni eleganti e sofisticate di abiti di questo tipo, ma volendo potete anche puntare su un modello classico e tradizionale per la cerimonia e poi optare per uno più audace per l’after-party.