Come nasce il primo magico legame tra un genitore e il suo bebè

C’è qualcosa di straordinario che accade nei primi istanti di vita di un neonato, qualcosa che non si vede ma si sente, che non si misura ma cambia per sempre chi lo vive. È il bonding, quelviscerale, profondo, quasiche unisce unal proprio bambino e che comincia a formarsi già durante la gravidanza. Un processo naturale, istintivo, ma che la scienza ha studiato a lungo e che oggi sappiamo essere fondamentale per la crescita emotiva del bambino e per l’equilibrio dell’intera famiglia. Gravidanza:si calcolano le settimane di gestazione? guarda le foto Il bonding, unche inizia prima della nascitaIl termine bonding deriva dall’inglese to bond, ovvero unire, connettere, vincolare.