Cultweb.it - Come finisce Secret Team 355: le super agenti segrete sconfiggono i malvagi (nascosti ovunque)

Leggi su Cultweb.it

355, film diretto da Simon Kinberg nel 2022con il confronto tra glifederali ed Elijah Clarke (Jason Flemyng), il signore della droga impossessatosi di un dispositivo di decrittazione in grado di accedere a qualsiasi sistema digitale nel mondo.Questo viene messo in vendita durante un’asta segreta a Shanghai ma leelaborano un piano per infiltrarsi nell’evento e recuperarlo. Durante l’operazione, emergono tensioni e tradimenti, ma alla fine riescono a interrompere la vendita. Tuttavia, Clarke tenta di fuggire portando a un confronto finale in cui viene neutralizzato mentre il dispositivo è messo al sicuro, in modo tale che non possa essere utilizzato per scopi nefasti.Il cast femminile di355 (Fonte: Rai)Potremmo sintetizzare355 in una sorta di pellicola a la 007 al femminile.