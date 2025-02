Tvzap.it - “Come fa a saperlo?”. Grande Fratello, Lorenzo si mette nei guai: il pubblico non ci sta

News TV. “fa a?”.sinei: ilnon ci sta. Da quando è rientrata nella casa del, Helena Prestes sembra essere tornata al centro delle critiche da parte di alcuni dei suoi compagni di gioco. Sebbene inizialmente ci fosse stato un lieve miglioramento nei confronti della modella, dopo le accuse di bullismo mosse da Iago Garcia e Stefania Orlando, la situazione sembra essersi nuovamente incancrenita. Non tutti i concorrenti sono contro di lei, ma un gruppo di partecipanti continua a prenderla di mira, conSpolverato e Shaila Gatta in prima linea.Leggi anche: “”, arriva un comunicato ufficiale per i concorrenti e scoppia la polemica: “Che beffa!”Leggi anche: “Dovete sapere di Pamela”., arriva il colpo di scena dopo il ritiro: cosa è successoIl “gruppetto” contro HelenaLa tensione tra Helena e gli altri concorrenti si è riaccesa nelle ultime ore, in particolare durante una chiacchierata in cucina, che ha scatenato nuove polemiche.