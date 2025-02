Ilrestodelcarlino.it - Come diventare. Guardie ecologiche

Sono già aperte le iscrizioni per il nuovo corso online di formazione per aspirantiVolontarie, che avrà inizio il 18 marzo 2025, a cura del Raggruppamento Provinciale delleGiurateVolontarie (GGEV) di Ferrara. Obiettivo del percorso è quello di formare cittadini consapevoli e preparati nella tutela dell’ambiente e nella vigilanza ecologica sul territorio provinciale ferrarese. Il programma del corso prevede una serie di moduli formativi, che spaziano dalla legislazione ambientale alla conoscenza della flora e fauna locali, passando per tecniche di monitoraggio ambientale e gestione delle emergenze. Le lezioni saranno tenute, da esperti del settore abilitati, che interverranno in videoconferenza mediante la piattaforma Zoom. Previste anche lezioni di prova di verbalizzazione, che si terranno nella sede di Pontelagoscuro (piazza Buozzi 14).