Lanazione.it - Come brillano le cavie con le guance rosa

Camaiore (Lucca), 12 febbraio 2025 -si fa a diventare una cavia dalle? Le Fosforescenze di Valentina Furlotti, pubblicate da Interno Libri e segnalate con il Premio Camaiore Proposta per gli under 35 dedicato alla figura di Vittorio Grotti, sono un'opera prima in cui forma e sostanza,ha notato il prefatore Valerio Grutt, viaggiano insieme. L'autrice, nata nel '93, con particolare efficacia descrive la declinazione sbagliata nel rapporto lavoro-ambientenella vicenda delle operaie mandate allo sbaraglio nel New Jersey con l'uso di sostanze radioattive. Era il 1917., buttate lì, criceti inconsapevoli nella ruota: "Brillavano al buio, nella sala / da ballo, le ragazze del radio / operaie ad Orange, New Jersey: / tutto il giorno a dipingere lancette / con la vernice radioattiva Undark / a leccarsi pannelli per fare / la punta sottile.