Coma_Cose a Sanremo 2025 con "CUORICINI"

Previsto un tourA partire dalle 1:30 di domani, 12 febbraio, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, il nuovo brano dei ComaCose, in gara alla 75ª edizione del Festival di. Scritto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con la musica di Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi e Fausto Zanardelli, il brano sarà accompagnato da un videoclip ufficiale.Un videoclip simbolico e un’esperienza per i fanIl video di, diretto da Fausto Lama x Fegatelli Entertainment e prodotto da HOMIES.WORK, vede i ComaCose giocare con due palloncini a forma di cuore, che nel finale si uniscono per formare l’artwork del singolo, un’immagine semplice ma potente.Durante la settimana sanremese, i fan potranno vivere un’esperienza immersiva nel mondo divisitando ilCorner in Via Gaudio, 26.