Coma Cose a Sanremo 2025, Cuoricini e finger heart: cosa significa il gesto del cuore coreano

, 12 febbraio– Al Festival dicuori ovunque con i. Ieri, durante la loro esibizione con il brano '', il duo formato da Fausto Lama e California (all’anagrafe Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano) ha fatto un: unormai riconoscibile, usato da molte celebrità coreane della musica e del cinema, che ha conquistato il mondo. Anche l'Italia. Si tratta del '', chiamato così perché si forma con le dita della mano (incrociando il pollice con l'indice). Un simbolo che rappresenta amore, affetto e gratitudine. Il brano in gara - che si candida al tormentone – al ritmo di, è una canzone che parla di relazioni e fragilità e arriva dopo il clamoroso successo di “Malavita”. Per la serata delle cover di venerdì 14 febbraio saliranno sul palco insieme a Johnson Righeira per cantare “L’estate sta finendo”, brano iconico dei Righeira, che quest’anno compie 40 anni.