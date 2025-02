Lanazione.it - Colto sul fatto mentre carica in auto 300 chili di hashish: arrestato

Leggi su Lanazione.it

Bientina (Pisa), 12 febbraio 2025 – Pacchi voluminosi, avvolti nella plastica, portati dal capannone alla propria: movimenti strani agli occhi della polizia, anche e soprattutto perché lo stabile in questione risultava abbandonato. E’ successo nei giorni scorsi a Bientina,i poliziotti effettuavano pattugliamenti del territorio. Notata l’sospetta che si avvicinava al capannone industriale bientinese, gli agenti hanno visto il conducente che era sceso ed era intento a prelevare dei voluminosi pacchi all'interno del capannone abbandonato perrli sulla vettura. E’ così scattato il controllo: l’uomo non ha potuto fare altro che ammettere che si trattava di droga. Incon 30di cocaina nel vano segreto del bagagliaio. Due uomini nei guai Le perquisizioni effettuate all'interno del capannone e dell'dell'uomo hanno permesso di recuperare 43 involucri contenenti circa 300di, oltre a più di 26mila euro in contanti.