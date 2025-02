Ilrestodelcarlino.it - Colpi in serie in zona mare. Baby rapinatori arrestati

L’allarme è scattata alle 18 di lunedì, quando alla sala operativa della questura è arrivata la prima telefonata di un uomo che riferiva di essere stato appena aggredito dal’ branco’: da un gruppo di ragazzini armati di coltello che avevano cercato di rubargli il cellulare, dopo averlo avvicinato con la scusa di volere una sigaretta. Immediatamente sul posto, vicino al sottopasso pedonale del parco Maria Callas a Marina Centro, si è così precipitata una volante della polizia. Nel frattempo però, sempre alla sala operativa della questura ha fatto in tempo a giungere una seconda telefonata. Stessa, nei pressi del parco, stesso modus operandi. Anche in questo caso, come nel precedente, una persona è stata prima avvicinata dai ragazzini con la scusa di una sigaretta, poco prima di veder spuntare il coltello ed essere aggredita e minacciata.