Colori moda della Primavera | l’elegante raffinatezza delle tinte pastello

Life&People.it Con l’arrivo-Estate, i fashionisti di tutto il mondo si preparano a rinnovare i propri guardaroba, abbracciando una palette diche promette di essere tanto vivace quanto sofisticata. Quest’anno, le passerelle hanno svelato una varietà di tonalità che, pur essendo diverse tra loro, si uniscono in un’armonia che esalta la delicatezza e la. Un viaggio tra nuance classiche e audaci che offre la giusta ispirazione per ogni occasione. Quali sono, nel dettaglio, i2025 e come possiamo abbinarli al meglio?Rosa cipria: sfumature romanticheTra le tonalità più affascinanti di questa stagione, il rosa cipria è un vero e proprio simbolo di romanticismo. Questa sfumatura tenue evoca grazia e dolcezza, e si sposa perfettamente con abiti leggeri, capispalla e accessori.