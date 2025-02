Quotidiano.net - Coccole e carezze di vero benessere

sempre più giovane Ci sono diversi modi di regalare una coccola al proprio partner. Uno di questi può essere racchiuso in una beauty box, come quelle di Dr Juri Cosmetics. All'interno si trova una mousse detergente dalla texture vellutata che migliora l’idratazione e l’elasticità della pelle. C'è poi la crema anti-età ultraidratante (con vitamina E) e il contorno occhi effetto filler con estratto di quercia marina, toccasana per le occhiaie. UN BOUQUET di profumi. per lei Un mazzo di fiori che si trasforma e lascia spazio a un bouquet diverso e che soprattutto dura nel tempo. Parliamo di Rose la proposta profumata, per lei, di Gisada per la festa di San Valentino. La fragranza ha note di testa fresche e agrumate che si evolvono in un “cuore” floreale che intreccia l’eleganza della rosa, la dolcezza del gelsomino e il carattere del patchouli.