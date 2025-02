Juventusnews24.com - Cobolli Gigli avvisa: «La Juve non è favorita sul PSV per la qualificazione. Vlahovic-Napoli? Rispondo così»

di RedazionentusNews24: «Lanon èsul PSV». Il commento dell’ex presidente dei bianconeriIntervenuto a 1 Football Club, Giovanniè tornato a parlare di. L’ex presidente dellantus si è espresso– «per laagli ottavi di Champions?no, sicuramente no. Giocare in casa loro non è semplice, e lantus dovrà tirare fuori tutta la grinta che ha, cosa che forse non ha dimostrato completamente nella partita di ieri.accostato al? Mi sembrerebbe strano che De Laurentiis offrisse 12 milioni netti adopo essersi liberato, tecnicamente parlando, di Osimhen. A quel punto, avrei tenuto Osimhen e gli avrei dato lo stesso stipendio. Anzi, probabilmente Osimhen è pure più forte didal punto di vista realizzativo».