Gqitalia.it - Clara porta a Sanremo 2025 la Febbre d'amore

Leggi su Gqitalia.it

L'imnza di trovare la versione migliore di sè stessi anche tramite gli alti e bassi, proprio come lache sale e scende. Il brano, scritto dalla stessainsieme a Jacopo Ettorre e Calearo, composto da Federica Abbate e Dario Faini, in arte Dardust, producer multiplatino che ne ha curato anche la produzione, parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita. Con un passato da attrice e un presente da cantautrice,si prepara a incantare il pubblico del Festival dicon il suo brano. La sua transizione dal cinema alla musica non è solo un cambio di palcoscenico, ma una metamorfosi artistica che riflette in questa nuova, profonda evoluzione personale.