Liberoquotidiano.it - Clara "effetto nudo", un vestito vietato ai minori: Sanremo, tutti di sasso | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

2025, le pagelle look della prima serata: Achille Lauro il Divo (9), Tony Effe o Tony Montana? (5), Elodie divinità futuristica (7) Gaia – 7 Rompe il ghiaccio come prima esibizione con un look a metà tra una dama del Botticelli e Katy Perry. IlMaison Margiela è cucito su di lei come una seconda pelle e il bustino le regala una marcia in più, ma siamo proprio certi del colore? Grande sì per gli anelli/artigli di Angostura. Nata principessa, ma cresciuta guerriera. Francesco Gabbani – 5 Un po' noioso o, meglio, prevedibile: un total black firmato Santoni con qualche luccichio e un bocciolo di rosa. Lo zio quarantenne, scapolo, alla cena di Capodanno che puntualmente si appropria del piano bar dopo la mezzanotte. Gerry Scotti – 7 Senza infamia e senza lode, un Signore con la S maiuscola della TV italiana.