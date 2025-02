Tvplay.it - Clamoroso Milan, Joao Felix ‘fa fuori’ Leao: l’annuncio gela il rossonero

Leggi su Tvplay.it

Ilsi sta preparando per affrontare il Feyenoord, ma occhio a cosa può succedere con: l’ipotesi è clamorosa.Ilquesta sera se la vedrà, alle ore 21:00, con il Feyenoord in Champions League per la prima gara delle due valide per i sedicesimi di finale della competizione. Sergio Conceicao sta ragionando sulla formazione da schierare titolare ma nel frattempo sono arrivate dichiarazioni decisamente inaspettate: c’entranoe Rafa‘fail(LaPresse) – Tvplay.itL’impatto dei nuovi arrivati in casaè stato fin da subito incredibile. Basti pensare ai gol già segnati da Gimenez, così come in generale alle prestazioni diche ha ritrovato un incredibile slancio e che ha ridato nuova linfa al gioco