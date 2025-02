Tvplay.it - Clamoroso, “Inter-Fiorentina da rigiocare”. L’annuncio pesante in diretta Tv.

Uncaso scuote il calcio italiano: potrebbe davvero essere annullata e rigiocata? Un’eventualità senza precedenti che sta infiammando il dibattito, alimentata dalla protesta accesa durante la nota trasmissione sportiva andata oggi insu TVplay, dove il noto opinionista e tifoso viola Andrea Savelli ha denunciato con veemenza l’errore arbitrale che ha portato al gol del vantaggio nerazzurro, sottolineando come il calcio d’angolo da cui è nata la rete che ha deciso il gol di Lautaro Martinez che ha sbloccato la partita, non sarebbe mai dovuto essere concesso.Partita da ripetere secondo Andrea Savelli su TvplaySavelli ha dichiarato che il calcio d’angolo da cui è scaturita la rete decisiva non avrebbe dovuto essere assegnato in quanto concesso per errore visibile a livello televisivo con chiarezza.