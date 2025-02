Notizie.com - Clamoroso Inter: c’è già un primo innesto in vista del Mondiale per club

Ilperè lontano diversi mesi ma l’saprà già che avrà a disposizione per il proprio attacco Valentin Carboni.: c’è già unindelper– Foto Ansa – notizie.comIn una mossa che ha colto di sorpresa gli appassionati di calcio, l’ha annunciato il ritorno anticipato di Valentin Carboni dall’Olympique de Marseille, segnando un importanteindelper. La giovane promessa argentina, nata nel 2005, ha affrontato un periodo difficile in Francia, ostacolato da circostanze avverse che hanno frenato il suo sviluppo.La permanenza di Carboni a Marsiglia è stata tutt’altro che facile. Nonostante le aspettative elevate, il giocatore non è riuscito a guadagnarsi un posto fisso nell’undici titolare, e la sua situazione si è aggravata a ottobre a causa di un grave infortunio al ginocchio (che lo terrà lontano dai campi da gioco ancora per qualche tempo).