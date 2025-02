Anteprima24.it - Circolano voci di molestie, genitori riprendono il figlio dall’asilo

Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del nucleo operativo e della stazione Stella di Napoli sono intervenuti oggi in un istituto scolastico nel rione Sanità della città dove circa cinquantadi alunni hanno improvvisato una protesta contro un collaboratore scolastico.Secondo quanto si è appreso isi sarebbero precipitati davanti all’asilo per riprendersi i figli prima della fine delle lezioni dopo avere appreso di presunte e non confermatedisessuali ai danni degli alunni da parte di un collaboratore scolastico.I carabinieri, dopo avere ristabilito l’ordine, hanno avviato in via precauzionale una serie di accertamenti per verificare la voce che per il momento non ha trovato alcuna conferma. L'articolodiilproviene da Anteprima24.