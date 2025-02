Dayitalianews.com - Cinque giorni al Pronto Soccorso del Goretti in attesa del ricovero: la lettera-denuncia del figlio di una 83enne e la risposta della ASL

Una lunga, un limbo fatto di incertezze e preoccupazioni. È la situazione vissuta da una donna di 83 anni, giunta in ambulanza aldell’ospedale Santa Mariadi Latina lo scorso 7 febbraio, e da allora ancora indi un posto letto in reparto. A raccontarlo è il, Michele Marangon, che ha deciso di rendere pubblica l’esperienzamadre per accendere un faro sulle criticitàsanità locale.“Non si tratta di buona o cattiva sanità, ma di una condizione che sembra essere diventata la norma – scrive Marangon –.inper una persona anziana non sono uno scherzo. L’si trasforma in uno stress costante, sia per chi è ricoverato che per i familiari, costretti a navigare tra comunicazione incerta e disagi organizzativi“.