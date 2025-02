Romadailynews.it - Cina: vice primo ministro, Paese desidera promuovere sviluppo IA con altri Paesi

Lae’ desiderosa di collaborare conperlo, salvaguardare la sicurezza, condividere i risultati ottenuti nel campo dell’intelligenza artificiale (IA), e costruire insieme una comunita’ dal futuro condiviso per l’umanita’, ha dichiarato lunedi’ a Parigi il rappresentante speciale del presidente cinese Xi Jinping, Zhang Guoqing. Zhang e’ un membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese edel Consiglio di Stato. Ha formulato queste osservazioni nel suo discorso durante l’AI Action Summit, che si e’ tenuto dal 10 fino a ieri 11 febbraio. L’intelligenza artificiale e’ diventata un’importante forza trainante per il nuovo ciclo di rivoluzione scientifica e tecnologica e per la trasformazione industriale, ha dichiarato Zhang.