Cina: sequel d'animazione "Ne Zha 2" supera record al box office con enorme successo

Il filmcinese “Ne Zha 2” ha infranto diversial box– ine non solo – da quando e’ uscito in occasione del Capodanno cinese, che quest’anno cadeva il 29 gennaio. Fino a mezzogiorno di oggi, il suo attualeha gia’to i 9,2 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari) e ha attirato oltre 187 milioni di spettatori – numeri che non solo hannoto quelli di tutti gli altri film proiettati in, ma hanno anche rivaleggiato con ildi alcuni dei piu’ grandi successi di Hollywood. Ildel film campione d’incassi del 2019 “Ne Zha” e’ il primo film are la soglia del miliardo di dollari in un singolo mercato, a testimonianza delle capacita’ dell’industria cinematografica cinese. La piattaforma di biglietteria cinese Maoyan finora ha previsto che “Ne Zha 2” diventera’ il filmdi maggior incasso di tutti i tempi.