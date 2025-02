Romadailynews.it - Cina: 30 ex funzionari provinciali incriminati in lotta a corruzione

I procuratori cinesi hanno incriminato 30 exdi livello provinciale e ministeriale nei primi 11 mesi del 2024, nell’ambito di una vasta campagna antiche ha preso di mira sia idi alto rango che gli illeciti di base, ha annunciato oggi un alto procuratore. Tra le persone incriminate ci sono personaggi di spicco come Sun Zhigang, ex capo di partito della provincia del Guizhou, e Wang Yilin, ex presidente della China National Petroleum Corporation, ha dichiarato in un’intervista Zhang Xiaojin, a capo del dipartimento procuratoriale per i crimini commessi in servizio presso la Procura suprema del popolo (SPP). Durante questo periodo, oltre 23.000 persone sono state incriminate perin tutto il Paese, con un aumento del 33,9% su base annua. Il giro di vite ha riguardato settori chiave come la finanza, l’energia e le infrastrutture.