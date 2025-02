Oasport.it - Ciclismo su pista, l’Italia femminile tallona la Germania ed è seconda in qualificazione agli Europei

Un paio di assenze pesanti come quelle di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, ma il trenino azzurro c’è e vuole confermarsi sul tetto continentale.disudi Zolder sono andate in scena le qualificazioni per quanto concerne l’inseguimento a squadreha chiuso il primo turno al secondo posto.Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno timbrato il tempo di 4:15.036 che vale al momento la piazza d’onore, ma ad un soffio dalla vetta. Da segnalare un crono in ogni caso più che positivo, addirittura migliore rispetto a quello di un anno fa in Svizzera.Al comando troviamo la, che sfrutta le specialiste Brausse e Klein per issarsi in vetta con il tempo di 4:14.994. Lontane tutte le altre, sarà verosimilmente batta tra le azzurre e le tedesche per l’oro.