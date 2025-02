Oasport.it - Ciclismo su pista, il rinnovato quartetto maschile in corsa per una medaglia agli Europei

Leggi su Oasport.it

Jonathan Milan e Filippo Ganna non ci sono, ma l’Italia dell’inseguimento a squadre è in ogni caso pronta a giocarsi unadisu2025 in corso di svolgimento a Zolder.Gli azzurri, con unmolto rimaneggiato (non c’era neanche Simone Consonni), si presentano con Davide Boscaro, Renato Favero, Niccolo Galli e Francesco Lamon, timbrando il crono di 3:55.760 che vale al momento la quarta posizione.Al comando come previsto c’è la Danimarca che ha potuto schierare la formazione tipo e si è imposta nelle qualifiche con 3:50.991: saranno proprio i danesi, come spesso accaduto, i rivali degli azzurri, ma questa volta ci saranno poche speranze di vittoria.Gli azzurri potrebbero puntare al bronzo: nell’altra semifinale spazio a Gran Bretagna, la più vicina alla Danimarca in 3:51.