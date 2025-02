Sport.quotidiano.net - Ciclismo, ottimo inizio ai Campionati Europei di Vittoria Guazzini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Zolder (Belgio), 12 febbraio 2025 -avvio per la poggese e olimpionicaneisu pista che si sono aperti a Heusden Zolder in Belgio. Il quartetto azzurro dell’inseguimento guidato dal C.T. Marco Villa e composto da, Martina Alzini, Chiara Consonni e Martina Fidanza ha fatto segnare l’tempo di 4.15.036. Soltanto la quotatissima Germania con Brausse, Klein, Kroger e Sussemilch ha fatto meglio delle azzurre di 42 centesimi. Il trenino azzurro oggi giovedì nella seconda giornata dei, affronterà la Gran Bretagna composta da Leech, Lewis, Lister e Morris, che in sede di qualifica ha fatto segnare il tempo di 4.18.745. Se le azzurre dovessero battere le inglesi andrebbero nella finale che vale l’oro. L'altra sfida nel torneo dell’inseguimento vedrà di fronte la Germania alla Svizzera.