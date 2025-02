Sport.quotidiano.net - Ciclismo: la squadra VPM Moretti con matrice toscana vuol crescere

Porto Sant’Elpidio,12 febbraio 2025 - E’ una crescita costante quella della VPM, la società élite-under 23 marchigiana con sede a Porto Sant’Elpidio, che ha connotati toscani per la presenza di alcuni atleti che arrivano dalla, oltre al direttore sportivo pistoiese Andrea Meli e all’accompagnatore Roberto Mazzoni. La società dell’appassionato presidente Orfeo Pieroni Mazzante, ha un progetto di salire ancora nell’attività futura. Dodici sono gli atleti con un solo Elite, a disposizione dello staff tecnico per la stagione 2025 che si aprirà il 22 febbraio con la 38^ Firenze-Empoli (qui il debutto della) e con la Coppa San Geo in Lombardia. Tra i corridori anche due atleti stranieri il serbo Turkulov e il polacco Stelmach, mentre i riconfermati della stagione 2024 sono l’élite Magalotti e l’under 23 Costantini.